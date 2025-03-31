Стало известно о призыве Германии наказать Орбана

Новое правительство ФРГ, сформированное победившим на выборах Фридрихом Мерцем, призвало наказать венгерского премьера Виктора Орбана за нарушения верховенства закона, пишет Politico.

«Новое правительство Германии заявило, что будет оказывать давление на Европейский союз, чтобы он, наконец, добавил немного остроты в свои претензии к странам, которые плохо себя ведут, имея в виду Венгрию», — поделились подробностями авторы публикации.

По информации издания, новое правительство Германии намерено требовать от Европейского союза прекращения финансирования Венгрии и лишения ее права голоса.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о крахе Евросоюза из-за вступления туда Украины. Как пояснил глава венгерского правительства, колоссальных средств, которые понадобятся на поддержку бывшей советской республики в случае принятия ее в ряды стран-членов ЕС, у европейцев в настоящее время нет.

В феврале глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что в Европейском союзе хотят выделить еще от 20 до 40 млрд евро и "невообразимое" количество оружия Украине, а Будапешт всегда проголосует против этих мер, так как они препятствуют переговорам Российской Федерации и Соединенных Штатов.