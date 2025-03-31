В Германии призвали наказать Орбана

Новое правительство Германии, сформированное победившим на выборах от Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридрихом Мерцем, призвало наказать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за нарушения верховенства закона. Об этом сообщает журнал Politico.

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«Новое правительство Германии заявило, что будет оказывать давление на Европейский союз, чтобы он, наконец, добавил немного остроты в свои претензии к странам, которые плохо себя ведут, имея в виду Венгрию», — пишет издание.

По имеющимся данным, новое немецкое правительство намерено требовать от ЕС прекращения финансирования Венгрии и лишения ее права голоса.