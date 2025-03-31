В Риме за одну ночь сгорели 17 автомобилей Tesla

Крупный пожар минувшей ночью уничтожил 17 автомобилей Tesla в автосалоне в Риме, сообщило AGI.

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В публикации говорится, что "эпизод почти наверняка носит злонамеренный характер".

На месте работают следователи, специалистам предстоит изучить записи с камер видеонаблюдения.

Ранее по США и Европе прокатилась волна нападений на автомобили и имущество компании Tesla, вандалы поджигали электромобили, зарядные станции, минировали и обстреливали машины и автосалоны.

СМИ связывают эти атаки с протестами против деятельности основателя компании Tesla Илона Маска, который вошел в кабинет президента США Дональда Трампа и возглавил департамент по эффективности госуправления.

Сам Маск назвал поджигателей террористами.