Звезду «Аноры» внесли в украинскую базу «Миротворец»

Российского актера, исполнителя одной из главных ролей в фильме «Анора» Марка Эйдельштейна внесли в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» (заблокирован в РФ). Об этом сообщает ТАСС.

Авторы сайта обвинили 23-летнего актера в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также в «неоднократном сознательном нарушении государственной границы Украины».

«Миротворец» неоднократно подвергался критике, в том числе со стороны ООН, за публикацию личных данных, полученных незаконным путем. Правозащитники предупреждали, что это ставит под угрозу безопасность людей.

В октябре 2024 года в базу внесли генсека ООН Антониу Гутерриша. Представитель МИД России Мария Захарова называла базу «списком на уничтожение».

Эйдельштейн известен по ролям в фильмах «Праведник», «Сто лет тому вперед» и комедийно-драматической картине «Анора», вышедшей в 2024 году. Картина получила шесть номинаций на «Оскар» и выиграла статуэтки в пяти категориях - «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучшая женская роль», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж».