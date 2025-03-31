Суд приговорил Ле Пен к лишению свободы на четыре года

Суд приговорил лидера фракции «Национального объединения» в парламенте Франции Марин Ле Пен к лишению свободы на четыре года и запрету на участие в выборах президента страны. Об этом пишет РИА Новости.

Судья Исправительного суда Парижа Бенедикт де Пертюи признала ранее Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов партии «Национальное объединение».

«Суд постановил в отношении мадам Ле Пен установить наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, из них два условно, а два могут быть смягчены. Также она не сможет избираться в органы государственной власти на срок 5 лет», - огласила приговор судья.

При этом Ле Пен не отправится в тюрьму, а будет отбывать срок с электронным браслетом дома. Ее также обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.

Кроме того, обвинительный приговор вынесли еще восьми депутатам от партии «Национальное объединение», а 12 — признали виновными в сокрытии информации. Их приговорили к невозможности избираться в органы власти. Сама Ле Пен покинула зал суда, не дожидаясь окончания оглашения приговора.

Напомним, что ранее партия президента Эммануэля Макрона проиграла на внеочередных выборах в парламент Франции. По итогам выборов левый «Новый народный фронт» завоевал 182 места в парламенте, коалиция Макрона «Вместе!» - 168, а правые во главе с «Национальным объединением» Ле Пен - 143 места. При этом «Национальное объединение» и союзные с партией силы одержали убедительную победу в первом туре выборов, набрав 33,15% голосов.