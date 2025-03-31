Обзор иноСМИ: мощная угроза Трампа Ирану и предсказание о третьей мировой войне

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

© Zuma/TACC

Трамп пригрозил Ирану «невиданными» бомбардировками

Президент США Дональд Трамп пригрозил разбомбить Иран, если Тегеран не заключит новое соглашение с США по своей ядерной программе, сообщает Axios. Трамп, заявивший о желании начать переговоры с Ираном, уже высказывал угрозы в адрес страны, но эта угроза - самая сильная и серьезная на данный момент, подчеркивает издание.

Как заявил Трамп, если Иран откажется заключить сделку с США, начнутся бомбардировки, «подобных которым иранцы никогда раньше не видели». Axios обратило внимание, что в последние дни американские военные отправили несколько бомбардировщиков-невидимок B-2 на военную базу Диего-Гарсия в Индийском океане. Бомбардировщики B-2 могут нести огромные противобункерные бомбы, которые стали бы ключевым элементом в любых возможных военных действиях против подземных ядерных объектов Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в данный момент не будет вести прямые переговоры с США, но не исключил непрямых переговоров через оманских посредников.

Израиль и ХАМАС близки к новому соглашению

Новое соглашение об освобождении заложников может быть достигнуто в ближайшие дни, если ХАМАС согласится на «определенные условия», выдвинутые посредниками, сообщает The Jerusalem Post. Участникам прошедшего в субботу заседания кабинета безопасности Израиля сообщили, что ХАМАС сигнализирует о своей готовности принять сделку, предусматривающую освобождение пяти живых заложников в обмен на 50-дневное прекращение огня.

На выходных Израиль заявил посредникам, что ожидает реализации плана спецпредставителя США Стива Уиткоффа. Сообщалось, что этот план подразумевает освобождение 10–11 заложников в обмен на 40-дневное прекращение огня. Израиль также настаивает, что в рамках такой сделки ХАМАС должен передать достоверную информацию об условиях питания и здоровья заложников.

«У Китая есть веские причины не вводить миротворцев на Украину»

Перспективы мирного посредничества США по украинскому кризису оказались под сомнением, так как стороны конфликта - Россия и Украина - не доверяют друг другу и недостаточно доверяют американцам, пишет гонконгская газета South China Morning Post. Одной из альтернатив, обсуждаемой в глобальных дискуссиях из-за этого «дефицита доверия», стало размещение миротворцев, которые могли бы обеспечить прекращение огня.

Россия категорически отвергает идею ввода европейских/натовских миротворцев, подчеркивая, что их присутствие только усилит напряженность. Вашингтон предложил, чтобы неевропейские страны - такие как Бразилия или Китай - предоставили войска для миротворческой миссии. Это поднимает важный вопрос: отправит ли Китай, позиционирующий себя как нейтрального посредника, миротворцев на Украину? Несмотря на дипломатические усилия Пекина, ответ почти наверняка отрицательный, уверен автор South China Morning Post. Участие Китая в миротворческой деятельности всегда было связано с Советом безопасности ООН. И Россия, как постоянный член Совбеза с правом вето, вряд ли одобрит какую-либо миссию, если сочтет ее невыгодной для себя. Без мандата ООН у Китая не будет правовой базы и обоснования, которые обычно требуются для отправки войск за границу. Кроме того, «стратегический инстинкт» Китая удерживает Пекин от любых военных вмешательств в конфликты третьих сторон, даже если речь идет о миротворцах, заключил автор статьи.

В США призвали заменить санкции против России совместным бизнесом

Пока президент США Дональд Трамп занимается украинским урегулированием, Москва и Вашингтон также обсуждают будущее своих экономических отношений, рассказал американский политолог и эксперт по России Алекс Литтл в своей статье для The National Interest. Санкции были одним из самых мощных инструментов в арсенале внешней политики США на протяжении десятилетий. Но, несмотря на свою изощренность, санкции часто не достигают своей главной задачи - принудительных изменений во внешней политике целевых государств. По мнению Литтла, причина проста: внешняя политика не существует в вакууме; она в первую очередь отражает амбиции политиков, идеологию, интересы и внутреннюю политическую динамику государств.

В случае с Россией санкции лишь укрепили внутреннюю сплоченность в стране, отметил Литтл. Если ограничения оказались неэффективны, что может их дополнить или заменить? По мнению эксперта, отмена санкций и содействие экономическому развитию России лучше послужат интересам США, чем нынешние карательные меры. Литтл считает, что США должны активно взаимодействовать с предприятиями, управляемыми «прозрачными» российскими бизнесменами, а также с «экономическими лидерами», которые имеют «корыстную заинтересованность в мире». Это «лобби мира» процветает на стабильности и глобальной интеграции, а не на конфликтах и изоляции. Поощрение экономической взаимозависимости России и США может помочь Москве и Вашингтону выстроить отношения, основанные на общих экономических ценностях и уважении договорных обязательств, а не на краткосрочных геополитических выгодах, заключил эксперт.

«Живой Нострадамус» сделал жуткое предсказание о третьей мировой»

Бразилец Атос Саломе, который называет себя «живым Нострадамусом», выступил с «леденящими душу» откровениями о третьей мировой войне и предупредил британцев о необходимости готовиться к обороне. Об этом рассказал британский таблоид Mirror.

Атос Саломе считает, что третья мировая начнется из-за «саботажа и гибридной войны», спровоцированными событиями 2025 года. Самопровозглашенный экстрасенс утверждает, что ранее он предсказал вспышку Covid-19, смерть королевы Елизаветы II и украинский кризис. По его словам, за последние месяцы проявилась «тревожная геополитическая картина». Саломе заявил, что британцам стоит ожидать всеобщего призыва в армию.