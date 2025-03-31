Гуцул обратилась к США с призывом предотвратить гражданский конфликт в Молдавии
Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом предотвратить новый возможный гражданский конфликт в Молдавии.
Обращение, переданное через адвокатов Гуцул, опубликовано в Telegram-канале исполкома Гагаузии.
«Я прошу у господина президента США, как у лидера сверхдержавы, моральной и политической поддержки. Ваше лидерство может помочь предотвратить скатывание ситуации в новый гражданский конфликт и положить конец эскалации, вызванной режимом PAS», — говорится в обращении.
Гуцул также призвала американское руководство использовать все доступные дипломатические средства, чтобы предотвратить углубление кризиса и защитить права гагаузского народа.
29 марта Гуцул назвала свой арест попыткой молдавских властей растоптать волю гагаузского народа. Она также призвала соратников продолжить борьбу за права автономии.
Суд в Молдавии арестовал Гуцул на 20 суток. Её обвиняют по четырём статьям, связанным с якобы нелегальным финансированием избирательной кампании в 2023 году.