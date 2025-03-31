Арестованная глава Гагаузии Гуцул обратилась к Трампу

Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом предотвратить гражданский конфликт между Молдавией и ее автономным регионом. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд в Кишиневе 28 марта арестовал Гуцул на срок в 20 суток. Арест связан с делом о нелегальном финансировании и фальсификациях в ходе избирательной кампании в 2023 году.

Ранее Гуцул заявляла, что власти Молдавии сфабриковали это дело. В марте 2024 года президент страны Майя Санду отказалась подписать документ о включении главы Гагаузии в правительство, заявив, что Гуцул «нечего делать» в парламенте.

Санду обвинила Гуцул в «работе в преступной группировке». Президент Молдавии ссылалась на партию «Шор», поддержавшую Гуцул на выборах в Гагаузии. Летом 2023 года Конституционный суд Молдавии признал партию антиконституционной. Представители «Шор» назвали все обвинения в адрес партии политически мотивированными.

По данным РИА Новости, Гуцул обратилась к Трампу через своих адвокатов. Она заявила, что Гагаузия столкнулась с беспрецедентным давлением со стороны властей Молдавии, которые «уничтожают политическую оппозицию, попирают права и ущемляют жителей Гагаузии».

«Я прошу у господина президента США, как у лидера сверхдержавы, моральной и политической поддержки. Ваше лидерство может помочь предотвратить скатывание ситуации в новый гражданский конфликт», - подчеркнула Гуцул.

Она добавила, что ЕС фактически поощряет незаконные действия властей Молдавии в ее отношении. Гуцул назвала это «карт-бланшем на политические репрессии».

Ранее Гуцул через своих адвокатов передала обращение к президенту РФ Владимиру Путину с призывом оказать давление на молдавские власти. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство Молдавии пошло путем запугивания политических оппонентов, выступающих за развитие отношений с Россией.