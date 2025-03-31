В офисе Зеленского признали противоречие сделки по недрам конституции

Условия сделки с США об использовании месторождений полезных ископаемых противоречат конституции Украины, в частности, закрепленному пункту о вступлении в Европейский союз. С таким признанием выступил советник главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко в эфире телеканала «Рада» на YouTube.

«Соглашение может казаться нам неприемлемым. (...) Но то, что противоречит конституции, противоречит евроинтеграции, все это потом может быть обращено в нормальный проект для Украины», — подчеркнул представитель ОП.

По его словам, в настоящий момент над текстом договора работают кабинет министров Украины и министерство юстиции страны.

Лещенко признал несоответствие части условий детального соглашения по недрам украинской конституции и указал, что переговоры по ископаемым являются частью переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По мнению советника офиса Зеленского, в Киеве должны понимать долгосрочный характер предложения администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее украинский политолог Кость Бондаренко сравнил соглашение Украины по недрам с крепостным правом. Он подчеркнул, что сделка отменяет не только Декларацию Украины о суверенитете, но и гражданские свободы.