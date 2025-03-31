Известный политолог Сергей Марков объяснил в своём телеграм-канале, почему президент США Дональд Трамп перенёс поездку в Саудовскую Аравию с середины апреля на середину мая.

По словам Маркова, считается, что Трамп хочет встретится с Владимиром Путиным именно в этой стране, объявив там о шаге к миру на Украине - подписании перемирия по всему фронту.

Марков отметил, что до середины апреля в США уже не надеются подписать перемирие, а Трамп не верит, что удастся начать перемирие в день Пасхи, которая в этом году уникально пройдёт в один день во всех христианских конфессиях.

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Сергей Марков подводит итог: провалился план Дональда Трампа.