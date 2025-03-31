Шарий назвал сроки проведения выборов на Украине

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что выборы на Украине назначат в мае. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шария, Соединенные Штаты озвучили украинским властям «предложение, от которого нельзя отказаться». Владимир Зеленский должен будет покинуть пост главы государства и передать власть спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку, однако сам сможет участвовать в выборах президента в качестве кандидата. Также на Украине должны сформировать правительство национального единства, в которое войдут уже известные политики.

По оценке Шария, нелегитимный президент Украины может передать «управление» выборами вице-премьеру по инновациям Михаилу Федорову. Тот будет призывать «сделать их в смартфоне». Однако даже это не поможет Зеленскому выиграть выборы и нынешняя власть на Украине уйдет. Главное для него — «продержаться еще немного», до подписания сделки по редкоземельным металлам.

«Любые попытки отпетлять на предыдущей онлайн-встрече закончились тем, что американские представители сказали: "Мы просто юристы. Если вас что-то не устраивает, договаривайтесь с Трампом". С Трампом договориться у Киева не получается. Сделка по минералам должна быть подписана, ибо она уже подписана в голове у Трампа», — добавил блогер.

По мнению Шария, пока для Зеленского все складывается плохо. Он считает, что для украинских правоохранителей и судей уже вскоре «все может кардинально измениться» и тогда им придется отвечать «по полной и даже сверх того» за свои действия.

Залужный высказался о своем участии в выборах на Украине

Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года, но он остался у власти. Российские власти указывали, что в Конституции Украины нет указаний на возможность продления полномочий президента — даже в условиях военного положения.