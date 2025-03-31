В Иране ответили на угрозы со стороны Трампа

Угрозы американского лидера Дональда Трампа начать бомбардировки Ирана противоречат самой сути мира. Об этом сказал официальный представитель министерства иностранных дел исламской республики Эсмаил Багаи.

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Накануне президент США заявил, что Тегеран ждут «невиданные бомбардировки», если он не согласится пойти на сделку по своей ядерной программе. По словам Багаи, явная угроза начать со стороны главы одного государства является «очевидным противоречием самой сути мира и безопасности».

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