Ирландский публицист Чей Боуз призвал президента США Дональда Трампа отказаться от сотрудничества с Владимиром Зеленским. Об этом Боуз написал в соцсети X.

Боуз назвал Зеленского «крайне коррумпированным актером», который лишь играет роль политика. Публицист заявил, что европейские покровители «презирают» руководство США.

«Теперь он [Зеленский - прим.ред.] - марионетка ЕС, и он и его новые покровители презирают президента США Дональда Трампа и его администрацию. Пора прекратить всю помощь [Зеленскому]», - заявил Боуз.

Администрация Трампа планирует получить доступ к украинским редкоземельным металлам в качестве компенсации военной помощи, оказанной Киеву. На прошлой неделе появилась информация, что проект сделки США с Украиной по полезным ископаемым включает в себя всю ресурсную базу страны.

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Текущая версия соглашения подразумевает, что доходы от добычи украинских газа, нефти и металлов будут передаваться в специальный фонд. Украину обяжут передавать США информацию обо всех добывающих проектах. США хотят получать все отчисления от прибыли с ресурсов до тех пор, пока Киев не выплатит минимум сто миллиардов долларов военного долга плюс четыре процента. После этого Зеленский заявил, что Украина отказывается признавать, что американская военная помощь оказывалась стране в долг.