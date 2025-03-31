Глава ЦИК Украины опасается перерастания выборов в конфликт

ТАСС

Будущие выборы на Украине являются "очень небезопасной историей", любые нарушения или нововведения могут привести к серьезному внутреннему конфликту с учетом большого количества оружия на руках у населения. Такие опасения высказал глава ЦИК Украины Олег Диденко.

Глава ЦИК Украины опасается перерастания выборов в конфликт
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По его словам, одним из спорных вопросов может стать введение электронного голосования, поэтому ЦИК выступил против такой идеи.

"Я часто говорю, что послевоенные выборы - это не место для экспериментов. Послевоенные выборы будут очень ответственными и чувствительными. Какие-то неосторожные движения, а тем более злоупотребления могут спровоцировать внутренние конфликты. А они могут иметь очень негативные последствия, особенно учитывая, что у наших избирателей после войны будет, с одной стороны, обостренное чувство справедливости, а с другой - много оружия", - сказал он в интервью изданию "Украинская правда".

Важно, по его словам, не получить "внутренний конфликт с еще более плохими результатами, чем поражение в войне".

"Все участники избирательного процесса, все субъекты политического процесса должны осознавать эту ответственность. Это все очень небезопасная история", - отметил он.

При этом Диденко признает серьезные проблемы с голосованием миллионов граждан, выехавших из страны.

"Если мы говорим о голосовании за границей, то ясно, что и в мирное время это очень сложная задача. Потому что мало избирательных участков, они очень удалены от избирателей. А сейчас число избирателей за границей возросло раз в 10, а то и больше. У нас есть оценки, что где-то 5-6 млн избирателей [находятся] за границей, - рассказал он.
- Понятно, что наши 102 участка, существующие сейчас на территории посольств и консульств, не могут решить проблему".

В связи с этим были созданы три группы, которые прорабатывали возможные изменения выборного законодательства. Больше всего в ЦИК склоняются к тому, чтобы увеличить количество избирательных участков за пределами посольств.

"Рассматривались разные варианты, начиная с электронного голосования, почтового голосования, которые мы как ЦИК не поддерживаем, особенно для послевоенных выборов. Но все сошлись во мнении о таком варианте, как создание дополнительных избирательных участков за пределами посольств и консульств, - продолжил Диденко. - Идея в том, чтобы наши граждане за какое-то время до начала избирательного процесса могли подать заявление физически в посольство или онлайн, что они находятся за границей и хотят проголосовать там или где-то еще. И уже на основании этих заявлений и дополнительной информации о местах концентрации украинцев наши дипучреждения смогут предложить МИД и нам создать дополнительные избирательные участки".

По его словам, для такой инициативы требуется внести изменения в законодательство, так как на данный момент закон позволяет открывать участки только на территории посольств и консульств. Также идет дискуссия вокруг количества дней голосования за границей.

"Думали о субботе и воскресенье, потому что больше двух дней - это уже сложнее. Элементарно помещение для голосования на рабочий день гораздо сложнее найти, чем в выходные. Но возникает целый ряд проблемных вопросов, если мы говорим о двух днях голосования, - делится Диденко. - Мы так понимаем, что это все-таки политический вопрос, его будет решать Верховная рада. Мы сейчас видим такое промежуточное предложение, чтобы не делать два дня голосования, а делать в воскресенье голосование до последнего избирателя. То есть не закрываться в 8 часов вечера за границей, а дать всем возможность проголосовать".

Отсутствие выборов на Украине

Парламентские и президентские выборы на Украине не проводятся из-за военного положения. Президентские полномочия Владимира Зеленского официально истекли 20 мая прошлого года, однако он делает все возможное, чтобы оставаться у власти, в том числе пытается устранить потенциальных политических оппонентов и затянуть мирное урегулирование.

Как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, с кем в Киеве иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов. Путин пояснял, что действующее украинское руководство в настоящий момент нелегитимно, что опасно юридической коллизией, которая обесценит любые итоги переговоров. 28 марта Путин отметил, что международная практика предполагает возможность введения внешнего управления, оно откроет путь к легитимным переговорам об украинском урегулировании.

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