Будущие выборы на Украине являются "очень небезопасной историей", любые нарушения или нововведения могут привести к серьезному внутреннему конфликту с учетом большого количества оружия на руках у населения. Такие опасения высказал глава ЦИК Украины Олег Диденко.

По его словам, одним из спорных вопросов может стать введение электронного голосования, поэтому ЦИК выступил против такой идеи.

"Я часто говорю, что послевоенные выборы - это не место для экспериментов. Послевоенные выборы будут очень ответственными и чувствительными. Какие-то неосторожные движения, а тем более злоупотребления могут спровоцировать внутренние конфликты. А они могут иметь очень негативные последствия, особенно учитывая, что у наших избирателей после войны будет, с одной стороны, обостренное чувство справедливости, а с другой - много оружия", - сказал он в интервью изданию "Украинская правда".

Важно, по его словам, не получить "внутренний конфликт с еще более плохими результатами, чем поражение в войне".

"Все участники избирательного процесса, все субъекты политического процесса должны осознавать эту ответственность. Это все очень небезопасная история", - отметил он.

При этом Диденко признает серьезные проблемы с голосованием миллионов граждан, выехавших из страны.

"Если мы говорим о голосовании за границей, то ясно, что и в мирное время это очень сложная задача. Потому что мало избирательных участков, они очень удалены от избирателей. А сейчас число избирателей за границей возросло раз в 10, а то и больше. У нас есть оценки, что где-то 5-6 млн избирателей [находятся] за границей, - рассказал он.

- Понятно, что наши 102 участка, существующие сейчас на территории посольств и консульств, не могут решить проблему".

В связи с этим были созданы три группы, которые прорабатывали возможные изменения выборного законодательства. Больше всего в ЦИК склоняются к тому, чтобы увеличить количество избирательных участков за пределами посольств.

"Рассматривались разные варианты, начиная с электронного голосования, почтового голосования, которые мы как ЦИК не поддерживаем, особенно для послевоенных выборов. Но все сошлись во мнении о таком варианте, как создание дополнительных избирательных участков за пределами посольств и консульств, - продолжил Диденко. - Идея в том, чтобы наши граждане за какое-то время до начала избирательного процесса могли подать заявление физически в посольство или онлайн, что они находятся за границей и хотят проголосовать там или где-то еще. И уже на основании этих заявлений и дополнительной информации о местах концентрации украинцев наши дипучреждения смогут предложить МИД и нам создать дополнительные избирательные участки".

По его словам, для такой инициативы требуется внести изменения в законодательство, так как на данный момент закон позволяет открывать участки только на территории посольств и консульств. Также идет дискуссия вокруг количества дней голосования за границей.

"Думали о субботе и воскресенье, потому что больше двух дней - это уже сложнее. Элементарно помещение для голосования на рабочий день гораздо сложнее найти, чем в выходные. Но возникает целый ряд проблемных вопросов, если мы говорим о двух днях голосования, - делится Диденко. - Мы так понимаем, что это все-таки политический вопрос, его будет решать Верховная рада. Мы сейчас видим такое промежуточное предложение, чтобы не делать два дня голосования, а делать в воскресенье голосование до последнего избирателя. То есть не закрываться в 8 часов вечера за границей, а дать всем возможность проголосовать".

Отсутствие выборов на Украине

Парламентские и президентские выборы на Украине не проводятся из-за военного положения. Президентские полномочия Владимира Зеленского официально истекли 20 мая прошлого года, однако он делает все возможное, чтобы оставаться у власти, в том числе пытается устранить потенциальных политических оппонентов и затянуть мирное урегулирование.

Как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, с кем в Киеве иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов. Путин пояснял, что действующее украинское руководство в настоящий момент нелегитимно, что опасно юридической коллизией, которая обесценит любые итоги переговоров. 28 марта Путин отметил, что международная практика предполагает возможность введения внешнего управления, оно откроет путь к легитимным переговорам об украинском урегулировании.