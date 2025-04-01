Страны Европы не готовы к войне, однако все равно разжигают конфликт с Россией. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале.

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«У них нет ни ресурсов, ни промышленной базы, ни военной мощи, но они все равно стремятся развязать конфликт с Россией. История их явно ничему не учит», — подчеркнул он.

В качестве главных причин агрессивной политики аналитик называет займы, которые Франция, Великобритания и Германия выдавали Киеву. В случае поражения украинской стороны, эти деньги пропадут, добавил Джонсон.

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Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о маниакальной русофобии у политиков в Европе. По мнению политика, от недуга страдают французский лидер Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб.

До этого СМИ писали, что высокопоставленные военные в европейских странах готовятся к потенциальной конфронтации с Россией в виде гибридного конфликта или даже прямого боевого столкновения.