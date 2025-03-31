Расследования ЧП в Балтийском море не указывают на причастность России

В ходе расследования повреждений кабелей в Балтийском море в 2024 году не было найдено доказательств, что за этим стояла Россия. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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«По словам официальных лиц, знакомых с ходом расследования, не было найдено никаких доказательств того, что Москва заказала или организовала уничтожение, хотя подозрения в этом высоки в странах НАТО», — говорится в материале.

НАТО в прошлом году создало оперативную группу в рамках миссии по патрулированию внутренних морей, которые ее члены делят с Россией. В январе альянс начал операцию Baltic Sentry после того, как ряд подводных кабелей и трубопроводов были повреждены судами, многие из которых связывали с Россией.

В этой миссии используются корабли военно-морских сил, береговой охраны и полицейских сил восьми стран альянса, граничащих с Балтикой, а также новые подводные беспилотники. Кроме того, самолеты-разведчики НАТО из США, Франции, Германии и иногда Великобритании по очереди сканируют морской путь с высоты.

Многие из задействованных подразделений уже выполняли аналогичные обязанности. Теперь они общаются и сотрудничают гораздо больше, отмечает газета.

В начале марта WSJ уже писала, что в НАТО не смогли найти доказательств причастности РФ или других стран к обрыву кабелей EstLink 2 и C-Lion1 в Балтийском море.