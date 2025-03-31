Евросоюз готовит «базуку репрессий» против США

Евросоюз затачивает свое «торговое оружие» на случай, если США со 2 апреля введут пошлины в отношении стран ЕС. Как пишет El País со ссылкой на высокопоставленный источник в Евросоюзе, торговая война может обостриться до «невообразимых последствий».

По словам собеседник El País, ответ на возможные пошлины со стороны США готовит Европейская комиссия (ЕК), которая курирует торговлю 27 стран блока и 450 миллионов жителей Евросоюза.

«В европейском каталоге репрессий нет красных линий», - предупредил источник газеты.

Чтобы противодействовать 25-процентным пошлинам на европейскую продукцию, ЕС введет ответные тарифы на американскую продукцию. Но этим всё не ограничится, подчеркивает El País. Брюссель рассматривает возможность применения «всего своего арсенала», который включает так называемый антипринудительный инструмент - оружие экономической безопасности («своего рода базуку»), которое позволит закрывать европейский рынок для определенных товаров или услуг и даже запрещать американским компаниям участвовать в публичных тендерах или проектах, финансируемых из бюджета ЕС.

Сейчас торговые отношения между США и ЕС являются одними из самых интенсивных в мире. По данным американской администрации, общий объем импорта и экспорта товаров достигает 975 миллиардов долларов, при этом сальдо в пользу ЕС составляло 235,571 миллиарда.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал введение 25-процентных пошлин на импорт стали и алюминия. Первая волна пошлин ЕС в ответ на эти меры должна была вступить в силу на этой неделе и охватить все - от бурбона до джинсов Levi's и мотоциклов Harley-Davidson. Однако Брюссель отложил реализацию этих мер - чтобы дать больше времени для переговоров с Вашингтоном, а также с государствами-членами ЕС и наиболее пострадавшими секторами.

Трамп объявил о своей реакции на названные Европой пошлины, пригрозив ввести 200-процентный налог на европейские спиртные напитки и вино. Это беспокоит Париж, Рим и Дублин, производителей вин и виски. А в Брюсселе опасаются, что некоторые страны начнут действовать по-своему, чтобы обезопасить свои самые мощные промышленные секторы.