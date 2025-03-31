Кулеба назвал неожиданное последствие для Украины в случае сделки с Путиным

В случае заключения мирного соглашения с президентом России Владимиром Путиным Украина может остаться без поддержки Евросоюза. Об этом заявил бывший министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба, пишет The Times.

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По мнению Кулебы, при таком развитии событий европейцы могут принять переговоры о прекращении огня «за чистую монету» и остановить военную поддержку Украине, чтобы не оказаться помехой перспективам мира.

Экс-министр подчеркнул, что Киеве будет трудно выжить, если он согласится на любое ограниченное перемирие, чтобы угодить американскому лидеру Дональду Трампу.

Накануне сообщалось, что финский президент Александер Стубб предложил американскому коллеге Дональду Трампу договориться о прекращении огня в зоне конфликта на Украине с 20 апреля. Финский политик также призвал создать «сильный механизм санкций» на случай, если договориться о прекращении огня не получится или РФ нарушит его условия.

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На этом фоне Трамп в телефонном интервью журналистке NBC Кристен Уэлкер пригрозил ввести пошлины в 25% на всю нефть из России в случае невозможности заключить соглашение по урегулированию на Украине из-за позиции Москвы.