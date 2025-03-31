Сопредседатель СДПГ предостерёг Германию от «уступок Путину»
Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что сейчас «не время для уступок» президенту России Владимиру Путину.
Его слова цитирует N-TV.
По мнению политика, Россия якобы не сдвинулась «ни на дюйм» в вопросе переговоров по завершению украинского конфликта, поэтому сейчас «ни о каких уступках не может идти речь».
Как недавно отметил глава российского МИД Сергей Лавров, киевский режим составляют «выкормленные нацисты», необходимые странам Европы для войны с Россией.