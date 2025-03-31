NYT: КНР пока не планирует саммит с США из-за мер Трампа по Гренландии и Украине

Китай не спешит планировать саммит с США на фоне мер главы Белого дома Дональда Трампа по вопросам пошлин, Гренландии и Украины.

Как пишет газета The New York Times, председатель КНР Си Цзиньпин хочет в преддверии мероприятия обговорить условия устойчивой сделки между странами. При этом отмечается, что администрация американского лидера ещё сама не дала понять, какое соглашение может счесть приемлемым.

«(Чиновники. — RT) были ошеломлены стремительными шагами Трампа по пошлинам, Гренландии, Украине... Они были напуганы его агрессивным отношением на публике к иностранным лидерам, например... к Владимиру Зеленскому. Как следствие, они осторожно относятся к назначению даты саммита», — следует из сообщения.

Ранее замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что Китай пока не готов присоединиться к возможным переговорам России и США по стратегической стабильности.