Трамп назвал худший телеканал в США

Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал NBC за освещение скандала с секретным чатом в Белом доме. Свое мнение о канале, которому ранее давал интервью, американский лидер высказал в соцсети Truth Social, пишет газета «Московский комсомолец».

Ранее стало известно, что редактор Atlantic случайно оказался добавлен в закрытый чат администрации президента США Дональда Трампа в мессенджере Signal, где обсуждались удары Вашингтона по хуситам в Йемене. Джеффри Голдберг сообщил, что запрос на подключение он получил от советника Трампа по нацбезопасности Майкла Уолтца.

Несмотря на то, что в США ожидали увольнение Уолтца после скандала, Трамп публично поддержал его, заметив, что он хороший человек и извлек урок из произошедшего.

Также американский лидер раскритиковал NBC, назвав их освещение скандала о сливе секретного правительственного чата Signal, «охотой на ведьм» и обвинил медиаменеджера Брайана Робертса в некомпетентности.

«Почему NBC, один из худших вещателей на телевидении, не может нанять людей, которые честны и заслуживают доверия?» - поинтересовался Трамп.

Он также отметил, что ведущая телеканала, освещая скандал с секретным чатом, не захотела подробно говорить ни о чем, что действительно имеет значение, например, о мирных переговорах с Россией и Украиной.

При этом свое заявление о деятельности канала, его руководства и сотрудников президент США сделал всего спустя день после интервью NBC, в котором он рассказал о желании вновь созвониться с президентом России Владимиром Путиным, отмечает газета.