Лидер Ирана пообещал жесткий ответ Трампу

США не смогут атаковать Иран извне, но они получат жесткий ответ, если попробуют устроить мятеж в стране. Об этом заявил верховный лидер исламской республики Али Хаменеи, передает телеканал IRIB.

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«Они угрожают сделать что-то плохое, но мы не думаем, это даже маловероятно, что они совершат зло извне. Но даже если они это сделают, наш ответ будет жестким», — указал глава государства.

Кроме того, Хаменеи подчеркнул, что иранский народ не примет подобные действия Соединенных Штатов и даст единый ответ на внешний вызов.

31 марта газета The Times of Israel сообщала, что ракеты по всему Ирану приведены к готовности для запуска в случае эскалации со стороны США. Как отмечает издание, значительное количество готовых к запуску ракет размещено в подземных сооружениях, способных выдерживать авиаудары.