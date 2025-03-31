Армения уведомила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о решении воздержаться от подписания бюджета организации. Об этом сообщили в армянском МИД «Sputnik Армения».

«Армянская сторона официально уведомила секретариат ОДКБ о том, что воздерживается от подписания решения «О бюджете ОДКБ на 2024 год» и, соответственно, от участия в финансировании деятельности организации», — сказали в ведомстве, отвечая на вопрос агентства.

В соответствии с внутренними процедурами ОДКБ, информация о годовом бюджете не подлежит публичному распространению, добавили в МИД Армении.

В начале марта заместитель главы МИД России Александр Панкин сообщал, что государства — участники Организации Договора о коллективной безопасности рассмотрят разные сценарии для Армении, если в 2025 году власти страны не оплатят взнос.