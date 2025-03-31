Миллиардер и глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск отложил свою «бензопилу для бюрократии», чтобы надеть шляпу в виде сыра и раздать два миллиона долларов избирателям на ожесточенных выборах в Верховный суд Висконсина. Об этом рассказал портал The Daily Beast.

Тридцатого марта на митинге в поддержку республиканской ставки Маск вышел на сцену в шляпе в форме куска сыра. Висконсин ассоциируется с сыром, потому что этот штат исторически производил больше молочных продуктов, чем другие американские штаты. Использование термина cheesehead (с англ. «сыроголовый») как уничижительного для жителей Висконсина возникло среди футбольных и бейсбольных болельщиков из конкурирующего Иллинойса.

Маск исполнил на сцене свой фирменный прыжок, а затем подписал сырную шляпу и бросил ее в ликующую толпу. В последние дни Маск активно участвовал в попытках собрать голоса за республиканского кандидата Брэда Шимела на выборах, где либералы в настоящее время имеют большинство в соотношении 4-3.

Ранее поддерживаемый Маском комитет политических действий America PAC пообещал выплатить избирателям Висконсина по сто долларов в обмен на подписание «Петиции против судей-активистов».

Чуть позже Маск повысил ставки, объявив, что он выделит два миллиона долларов двум избирателям, подписавшим петицию против судей, которые заблокировали масштабные шаги администрации Дональда Трампа по реформированию федерального правительства. Сам Маск объяснил, что такие шаги нужны ему для привлечения внимания к своим инициативам - по его словам, благодаря этому о нем бесплатно говорят на каждом новостном канале.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей подарил Маску бензопилу во время ежегодной Конференции консервативных политических действий, прошедшей в Мэриленде. Маск начал прыгать с подарком по сцене и заявил, что это «бензопила для уничтожения бюрократии».