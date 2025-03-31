Президент США Дональд Трамп пообещал, что новые пошлины, которые его администрация намерена ввести 2 апреля, затронут "все страны".

У него поинтересовались, коснутся ли тарифы конкретного списка из 10-15 стран, с которыми у США наиболее выражен торговый дисбаланс.

"Нам следует начать со всех стран и посмотреть, что из этого выйдет. Я никогда не слышал никаких слухов о 15 странах", - сказал он, общаясь с журналистами на борту президентского самолета. "По сути, [пошлины затронут] все страны, о которых мы говорим. А мы говорим обо всех странах, а не о какой-то части", - добавил он.

Трамп утверждал, что пошлины США будут намного мягче, чем тарифы, введенные ранее другими странами на американский экспорт.

Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин

"Эти пошлины будут намного более щедрыми, чем были [пошлины] тех стран по отношению к нам, то есть, они будут куда добрее, чем были [пошлины] тех стран по отношению к Соединенным Штатам Америки на протяжении десятилетий", - подчеркнул Трамп, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли он возможность введения более высоких пошлин. "Нас обдирали так, как не обдирали ни одну страну в истории, но мы все же будем к ним куда добрее, чем они были к нам. Но тем не менее это существенные деньги для страны", - заявил он.

Ранее президент США объявил о намерении ввести зеркальные пошлины на импортные товары с 2 апреля. По его словам, Бразилия, Индия, Канада, Китай, Мексика и страны ЕС в среднем взимают с США гораздо более высокие пошлины, чем Соединенные Штаты с них.

10 февраля Трамп распорядился ввести пошлины на весь импорт стали и алюминия в размере 25%, решение вступило в силу 12 марта. На следующий день Трамп сообщил, что Вашингтон может ввести пошлины в размере 200% на поставки из стран Евросоюза алкогольных напитков, включая вина, если сообщество не отменит тарифы на американский виски. ЕС объявил о введении таких ограничений в качестве ответа на американские пошлины на алюминий и сталь из Европы.

26 марта Трамп сообщил, что США введут импортные пошлины в размере 25% на все автомобили, произведенные за пределами страны. Ранее действовавшие пошлины в размере 2,5% также должны сохраниться, из-за чего новая тарифная ставка будет составлять 27,5%.