Офицер британской армии Мэт Уотли назвал опасной неспособность западных стран принять предупреждения президента РФ Владимира Путина за чистую монету: Путин дал ясно понять, что расширение НАТО на восток - экзистенциальная угроза для России, но на Западе «упорно выступают» за миротворцев из стран НАТО на Украине. Об этом Уотли написал в своей статье для The Spectator.

Уотли входил в состав миссии по мониторингу в Косово, а также занимал руководящие должности в миссии ЕС по наблюдению в Грузии и специальной миссии ОБСЕ по наблюдению на Украине. Он назвал идею премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона о миротворцах «предложением, обреченным на провал, и напрасной тратой драгоценного времени, которого у Украины нет».

По мнению Уотли, когда глава МИД Британии Дэвид Лэмми заявляет, что у Кремля не должно быть права вето по вопросам безопасности, он отрицает фундаментальную реальность мирных переговоров. Уотли подчеркнул, что у Москвы есть эффективное право вето: прекращение огня не может вступить в силу без согласия России.

Для России отказ от прекращения огня может повлечь за собой усиление санкций и международное осуждение. Однако российское руководство уже показало, что готово понести серьезные издержки в ответ на расширение НАТО.

Уотли напомнил, что в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году Путин раскритиковал расширение НАТО, особенно в сторону Грузии и Украины. В следующем году в декларации НАТО было заявлено, что обе страны рассматриваются как будущие члены. Вскоре после этого Грузия лишилась Абхазии и Южной Осетии, подчеркнул автор статьи.

На фоне переговоров о прекращении огня, которые ведут Россия, США и Украина, «коалиция желающих» начала обсуждать отправку миротворческих сил на Украину. Речь идет о группе стран во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Британии Киром Стармером.

По данным Politico, первоначально Британия и Франция обсуждали формирование численностью до 50 тысяч человек из пяти-шести европейских стран, которые смогли бы охранять линию соприкосновения. Позже появились данные о контингенте в 30 тысяч военных, которые сосредоточились бы на охране украинских портов и объектов инфраструктуры, причем основная роль в этой миссии была бы отдана авиации.

Итоговая версия плана может включать развертывание сухопутных войск если не на территории Украины, то на ее западных границах, писала Financial Times. Россия заявляла, что не согласится на размещение сил из стран НАТО на Украине.