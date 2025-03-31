Миллионер пощекотал знаменитую актрису и заплатил за это 500 миллионов рублей

Международное эскортное агентство уговорило знаменитую актрису позволить одному из своих клиентов пощекотать ей ноги. Об этом сообщает Daily Star.

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Представитель агентства рассказал изданию, что желание пощекотать актрису изъявил некий нью-йоркский миллионер, занимающийся недвижимостью. Он согласился заплатить за это 500 тысяч евро (около 500 миллионов рублей).

Имя актрисы не уточняется, но известно, что у нее около 20 миллионов подписчиков в соцсетях. По словам представителя агентства, она не испытывает недостатка в средствах, поэтому более скромные суммы ее не интересовали.

Большинству этого не понять, но есть люди, которые, к примеру, тратят миллионы долларов на картины. Как раз у клиентов такого рода есть деньги, чтобы заказать у нас любую знаменитость. Главное, чтобы у нее не было отношений, и она была готова рассматривать такие предложения —представитель эскортного агентства.

Ранее сообщалось, что британская студентка, продавшая девственность голливудскому актеру, заявила, что ни о чем не жалеет. Организацией аукциона занималось то же самое агентство.