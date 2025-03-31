Экс-премьер Дании предложила США альтернативу захвату Гренландии

Бывший премьер-министр Дании Хелле Торнинг-Шмитт предложила США в качестве альтернативы захвату Гренландии размещать там больше военных баз. Ее слова приводит телеканал CNN.

Она напомнила, что согласно договору от 1951 года Соединенные Штаты имеют «огромный доступ к Гренландии». В связи с этим она призвала Вашингтон «увеличить масштабы деятельности на острове.

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«Гренландия является территорией НАТО. Ничто не мешает американцам активизировать военное присутствие в Гренландии, создать больше баз, если они этого хотят», — сказала Торнинг-Шмитт.

Дискуссия о независимости Гренландии обострилась после того, как Трамп сообщил о намерении приобрести остров. Впервые он выступил с этой идеей в 2019 году, но датские власти отказались обсуждать этот вопрос. В декабре 2024 года Трамп вновь поднял тему, заявив, что контроль над Гренландией важен для «свободы во всем мире». В ответ власти Дании подтвердили, что остров не продается.