В США объяснили злость Трампа на Путина

Советники президента США Дональда Трампа, агрессивно настроенные по отношению к России, вероятно, набирают влияние в Вашингтоне из-за затягивания переговоров по Украине. Таким образом президент аналитического центра Saratoga Foundation Глен Ховард объяснил заявления американского лидера о злости на президента России Владимира Путина, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По словам эксперта, личная досада Трампа на Кремль растет, на что указывает один из недавних его постов в Truth Social, в котором упоминалась «российская агрессия» наряду с китайским экспансионизмом как оправдание стратегических интересов Вашингтона в Гренландии.

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«Эта фраза была необычным выпадом в адрес Кремля», — сказал эксперт.

Ранее Трамп заявил, что был взбешен из-за слов Путина об украинском лидере Владимире Зеленском. Уточняется, что президент России усомнился в легитимности властей Украины, поскольку в стране не проходили выборы.