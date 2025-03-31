Трамп объявил «психологический дедлайн» для России

Россия стремится к договоренностям о прекращении огня с Украиной, но у процесса есть «психологический дедлайн».

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на борту Air Force One.

— Это психологический дедлайн. Если я решу, что они затягивают, я не буду рад этому, — сказал Трамп.

Республиканец подчеркнул, что пока не считает, что Россия затягивает процесс, и выразил уверенность в ее желании достичь соглашения. Он также опроверг мнение о том, что его отношения с президентом РФ Владимиром Путиным находятся на низшей точке, отметив, что знает российского лидера давно и всегда хорошо с ним ладил. По его мнению, Путин не станет нарушать данное слово.

В то же время американский президент признался, что был разочарован недавними заявлениями Путина о недоверии к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Трамп считает, что российскому лидеру все равно придется заключить сделку с украинским коллегой, нравится ему это или нет. При этом он предупредил, что Зеленский столкнется с серьезными проблемами, если откажется подписать ресурсное соглашение, передает The Hill.

Ранее Путин заявил, что России непонятно, с кем ей подписывать соглашения с украинской стороны, так как туда «завтра придут другие руководители». В связи с этим он предложил обсудить введение в республике временного управления под эгидой Организации Объединенных наций и ряда государств для проведения президентских выборов.