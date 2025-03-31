Маск появился на публике в шляпе в виде сыра

Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск пришел на встречу членов Американского политического комитета (America PAC) в шляпе в виде сыра. Запись с мероприятия опубликована на его странице в X (ранее Twitter; запрещена в России).

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Встреча прошла в Висконсине.

Маск выбежал на сцену, придерживая шляпу.

"Спасибо, что пришли. Как вам моя шляпа?" - спросил предприниматель у зрителей.

Затем он поставил на шляпе автограф и бросил ее зал.

Маск неоднократно устраивал на публике различные перформансы. Например, недавно на ужине с президентом США Дональдом Трампом он показал фокус за столом.

Маска сняли, когда он соорудил из столовых приборов необычную конструкцию и сумел удержать ее на кончике пальца.