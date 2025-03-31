Пока вы спали: действия ВСУ в Курской области и отношение Трампа к Путину

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Над регионами РФ за ночь сбили 66 украинских БПЛА

Средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 66 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, 41 БПЛА был уничтожен над территорией Брянской области, 24 БПЛА - над территорией Калужской области и 1 БПЛА - над территорией Курской области.

ВСУ рассредоточили сводные отряды в лесах у хутора Олешня Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе хутора Олешня Курской области рассредоточили в лесополосах сводные отряды из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 41-й отдельной механизированной бригады. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"По живой силе противника наносится комплексное огневое поражение. Наши бойцы продолжают перемалывать личный состав ВСУ", - отметил собеседник агентства.

Трамп: в урегулировании на Украине был достигнут "большой прогресс"

Президент США Дональд Трамп сообщил, что на минувших выходных был достигнут значительный прогресс в урегулировании кризиса на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что прошедшие выходные были продуктивными и сопровождались множеством интересных событий, которые способствовали улучшению ситуации между Украиной и Россией.

Трамп подчеркнул, что конфликты всегда будут существовать, но он уверен, что прогресс в разрешении ситуации продолжается шаг за шагом.

Трамп не считает, что его отношения с Путиным "находятся в нижней точке"

Президент США Дональд Трамп не считает, что его отношения с российским коллегой Владимиром Путиным "находятся в нижней точке". Об этом сообщает ТАСС.

Трамп отметил, что не думает, что Путин откажется от своих слов, добавив, что знает его очень давно. Он также ответил на вопрос о том, считает ли он, что его отношения с Путиным находятся в самой нижней точке, сказав: "Нет, я так не думаю".

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на Украине и условия для предотвращения эскалации конфликта.

РФ с США начали переговоры о редкоземельных металлах

Россия и Соединенные Штаты начали переговоры о проектах по редкоземельным металлам. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что редкоземельные металлы являются важной сферой для сотрудничества, и дискуссии о различных проектах в России уже начались.

Он также добавил, что некоторые компании уже проявили интерес к этим проектам.