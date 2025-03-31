Трамп решил срубить 200-летнюю магнолию у Белого дома
Магнолию возле Белого дома, посаженную седьмым президентом США Эндрю Джексоном, срубят, так как дерево является «угрозой безопасности». Об этом сообщил действующий лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп. По словам политика, дерево в ужасном состоянии.
«Нужно его убрать. Этот процесс будет происходить на следующей неделе, и его заменит другое, очень красивое дерево», - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Как отметил президент, сотрудники Белого дома могут сохранить древесину и использовать ее для «других высоких и благородных целей». По данным СМИ, магнолии около 200 лет. Семена, из которых выросло дерево, были привезены из дома Эндрю Джексона в штате Теннесси.
Ранее Дональд Трамп не исключил, что будет баллотироваться на третий президентский срок, напоминает 360.ru.