Глава венгерского МИД Петер Сийярто просил министра энергетики Украины Германа Галущенко прекратить атаки на российскую энергоинфраструктуру.

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"Совсем недавно у меня была встреча с министром энергетики Украины, на которой я попросил его помочь мне убедить тех, кого нужно убедить на Украине, не атаковать энергетическую инфраструктуру, ведущую в Венгрию", – цитирует Сийярто РИА Новости.

По словам главы МИД Венгрии, безопасность нефтепроводов и газопроводов, по которым российские энергоносители поступают в Европу, является одной из гарантий безопасности, данных Венгрии Еврокомиссией.

18 марта состоялись переговоры Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. В ходе диалога Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

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Он сразу дал военным соответствующую команду, при этом в контексте 30-дневнего перемирия президент России обозначил ряд рисков.

При этом МО РФ заявляло, что Украина, продолжая атаковать объекты гражданской энергетики России, стремится сорвать российско-американские договоренности по урегулированию украинского конфликта.

Ежедневными атаками на российскую энергетическую инфраструктуру украинский лидер Владимир Зеленский демонстрирует собственную недоговороспособность и неуправляемость, подчеркнула пресс-служба.