Сийярто заявил, что просил Украину прекратить атаки на энергоинфраструктуру РФ

Москва24

Глава венгерского МИД Петер Сийярто просил министра энергетики Украины Германа Галущенко прекратить атаки на российскую энергоинфраструктуру.

Глава МИД Венгрии рассказал о связанной с РФ просьбе к Украине
© ТАСС/АР
"Совсем недавно у меня была встреча с министром энергетики Украины, на которой я попросил его помочь мне убедить тех, кого нужно убедить на Украине, не атаковать энергетическую инфраструктуру, ведущую в Венгрию", – цитирует Сийярто РИА Новости.

По словам главы МИД Венгрии, безопасность нефтепроводов и газопроводов, по которым российские энергоносители поступают в Европу, является одной из гарантий безопасности, данных Венгрии Еврокомиссией.

18 марта состоялись переговоры Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. В ходе диалога Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

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Он сразу дал военным соответствующую команду, при этом в контексте 30-дневнего перемирия президент России обозначил ряд рисков.

При этом МО РФ заявляло, что Украина, продолжая атаковать объекты гражданской энергетики России, стремится сорвать российско-американские договоренности по урегулированию украинского конфликта.

Ежедневными атаками на российскую энергетическую инфраструктуру украинский лидер Владимир Зеленский демонстрирует собственную недоговороспособность и неуправляемость, подчеркнула пресс-служба.

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