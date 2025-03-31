Маск назвал способное определить будущее США и всей западной цивилизации событие

Глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск заявил, что предстоящие выборы в Верховный суд штата Висконсин могут определить будущее страны и всей западной цивилизации.

Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Маск перенаправит деньги NASA на полеты людей на Марс

В посте бизнесмен отреагировал на опасения одного из пользователей о возможном перераспределении избирательных округов в пользу демократов в случае их победы.

«Это на 1000% важно. Речь идёт о контроле над Палатой представителей. Выборы в верховный суд Висконсина могут определить будущее Америки и западной цивилизации!» — написал Маск.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Маск хочет перераспределить ресурсы NASA, чтобы отправить людей на Марс.