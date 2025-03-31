В Испании выступили с предупреждением о войне с Россией
Профессор Университета Севильи Хуан Торрес Лопес заявил, что жителям Европы необходимо обратиться к политическим деятелям и властям с призывом прекратить вести подготовку к началу конфликта с Россией.
По его словам, в настоящий момент необходимо любыми возможными способами донести до лидеров партий, парламентариев и руководителей ЕК, что цель подготовка к войне против России - является «чистым безумием».
«Считаю, что именно лидеры Евросоюза несут ответственность за рост эскалации конфликта с РФ. Они выдумывают врага, чтобы оправдать многомиллионные расходы, от которых выиграют только они сами», - отметил Лопес.