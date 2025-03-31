Будапешт добивается снятия санкций с российских бизнесменов

Венгрия добивается исключения из санкционного списка Европейского союза российских предпринимателей Алишера Усманова, Дмитрия Мазепина и Михаила Фридмана. Об этом РИА Новости заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

По его словам, Будапешт инициировал исключение из санкционного списка девяти человек, в числе которых находятся Усманов, Мазепин и Фридман. Сийярто подчеркнул, что их с юридической точки зрения не должно быть в этом списке. Глава МИД отметил, что удалось добиться исключения из списка санкций трех человек, том числе министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Сийярто уточнил, что Мазепин не был исключен из списка, а его сын Никита был исключен еще раньше на основании решения суда. 14 марта Совет Европейского союза официально объявил о продлении персональных санкций против России до 15 сентября 2025 года. 13 марта газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Венгрия пригрозила заблокировать продление санкций, если из списка не будет исключен бизнесмен Михаил Фридман.