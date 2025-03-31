Трамп снова исключил вступление Украины в НАТО

Lenta.ru

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО. Его слова приводит ТАСС.

Трамп снова исключил вступление Украины в НАТО
© globallookpress.com

Трамп подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский стремится добиться вступления в страны в НАТО. Однако украинский лидер понимает невозможность этого. Трамп подчеркнул, что Украина «никогда не станет» членом Североатлантического альянса.

Ранее Трамп уже исключал вступление Украины в НАТО. До этого сообщалось, что США рассматривают возможность автоматического включения Украины в НАТО. Об этом сообщил американский телеканал NBC.

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