Северная Корея приостановила зарубежный туризм из-за волны негатива в соцсетях

В конце февраля 2025 года Северная Корея впервые с начала пандемии разрешила въезд в страну западным туристам, но всего через несколько недель внезапно изменила свое решение. По мнению аналитиков, озвученному изданием South China Morning Post (SCMP), причиной столь резкой перемены стали многочисленные отчеты путешественников в социальных сетях, представившие внутренний мир закрытого государства на всеобщее обозрение, что вызвало беспокойство у местных властей.

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Первопроходцами, ступившими на землю Северной Кореи после долгого перерыва, стали подданные Великобритании, Франции, Германии и Австралии. Организатором тура выступила компания Young Pioneer Tours, чьи путевки были раскуплены всего за несколько часов, передает «Лента.ру».

Европейских путешественников доставили в специальную экономическую зону Расон, расположенную на северо-востоке страны и открытую в 2025 году с целью стимулирования экономического роста путем привлечения иностранного бизнеса и развития туризма. Гостям были даны строгие указания, неукоснительное соблюдение которых было обязательным. Среди основных правил — воздержание от критики лидеров страны, насмешек над северокорейской идеологией и осуждения образа жизни местного населения. Сопровождающие группы бдительно следили за каждым шагом туристов, пресекая любые попытки нарушить установленные границы или отклониться от заранее определенного маршрута.

Все пункты назначения были согласованы заблаговременно. В программу посещения вошли завод, недавно возведенная и хорошо оснащенная аптека, а также школа. В последней восьмилетние ученики подготовили для иностранных гостей яркое представление. Дети исполняли песни на фоне огромного экрана, транслировавшего кадры баллистических ракет, поражающих здания в некоем «неопознанном анимированном мегаполисе».

Во время поездки западные туристы выразили сожаление по поводу отсутствия доступа к интернету и банкоматам в одной из самых изолированных стран мира. Кроме того, их поразительное несоответствие между глянцевыми городскими пейзажами, представленными на официальных фотографиях, и суровой реальностью.

«Дороги ужасные, тротуары шаткие, а здания сконструированы странным образом», — описал свои впечатления Джо Смит, в прошлом журналист NK News, трижды посещавший КНДР. Он также отметил, что устаревшая обстановка обветшалой гостиницы напомнила ему интерьер комнаты его бабушки.

Видеоблогер Майк О'Кеннеди признался, что его западные убеждения однажды поставили его в деликатное положение. Во время визита в Дом дружбы Северной Кореи и России ему предложили оставить запись в книге отзывов. Мужчина написал о своем стремлении к миру во всем мире, однако гид заметил, что подобные лозунги не приветствуются в их стране. «После этого я стал параноиком», — рассказал О’Кеннеди.

Всего через несколько недель после возобновления приема иностранных гостей власти Северной Кореи приняли решение приостановить развитие зарубежного туризма. Китайское агентство Koryo Tours, специализирующееся на организации туров в Северную Корею, сообщило на своем сайте о прекращении продаж путевок в Расон. Компания назвала ситуацию беспрецедентной и пообещала предоставить более подробную информацию, как только она станет доступна.

В тот же день о приостановке туров заявило и китайское агентство Young Pioneer Tours. Его представители рекомендовали туристам, планировавшим поездки в КНДР в апреле и мае, воздержаться от бронирования билетов до получения дополнительных разъяснений.

По мнению экспертов, власти Северной Кореи могли принять такое решение из-за опасений, вызванных публикациями западных туристов, представляющими страну в негативном свете.

Тем временем россияне продолжают посещать Северную Корею и наслаждаться местными удобствами. Автор блога «Беспорядочные путешествия», посетивший КНДР в феврале, рассказал, что туристов размещают в роскошных отелях с бассейнами, спа-салонами, ресторанами, барами и прочими удобствами. Экскурсии, по его словам, были интересными и насыщенными.

Уточняется, что Приморский край стал первым российским регионом, активно восстанавливающим связи с КНДР. В 2024 году количество авиарейсов из Владивостока в Пхеньян увеличилось до пяти в неделю. Кроме того, трижды в неделю курсирует пассажирский поезд по маршруту Хасан — Туманган.

Добавим, что запуск нового железнодорожного маршрута из Владивостока в Расон запланирован на 8 мая 2025 года. Это первый подобный маршрут из дальневосточной столицы в КНДР. Предполагается, что в дальнейшем поезда будут курсировать один раз в месяц.

Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын оценил новые дроны, оснащенные передовыми технологиями искусственного интеллекта.