Первый зарубежный визит Трампа будет в Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп может совершить свой первый зарубежный визит в середине мая. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что первый зарубежный визит главы Белого дома будет в Саудовскую Аравию.

«Решение Трампа отправиться в Саудовскую Аравию во время своей первой зарубежной поездки свидетельствует о том, насколько тесными стали отношения между администрацией Трампа и странами Персидского залива, особенно когда речь идёт об экономическом сотрудничестве и инвестициях», — пишет портал.

Как напоминает портал, первый зарубежный визит Дональда Трампа в предыдущий президентский срок также был в Саудовскую Аравию.