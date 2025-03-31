Иран заявил о готовых к пуску сотнях ракет после угроз Трампа

Любой акт агрессии против Ирана не останется без ответа. С таким предупреждением выступили начальники штабов Вооруженных сил страны, передает IRNA.

«Исламская Республика всегда была привержена региональному и международному миру и безопасности. Любая угроза, агрессия, разжигание войны или нарушение неприкосновенности исламского Ирана будут встречены жестким ответом», — указано в сообщении.

Отмечается, что Тегеран постоянно сталкивается с наглым поведением «высокомерных держав», особенно США. Военачальники также предупредили, что баллистические ракеты уже загружены в пусковые установки по всему Ирану и готовы к запуску в случае любого акта агрессии.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «невиданными ранее бомбардировками».