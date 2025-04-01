В секторе Газа закрылись все пекарни

Все пекарни сектора Газа, выпускавшие хлеб для населения, перестали работать. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН.

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«25 пекарен, которые мы поддерживаем в секторе Газа, закрылись из-за нехватки топлива и муки. Продолжается поставка горячего питания, но запасов хватит максимум на две недели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что последние наборы продуктов раздадут людям в течение ближайших двух дней.

30 марта сообщалось, что палестинцы в секторе Газа столкнулись с голодом из-за решения Израиля заблокировать поставки гуманитарной помощи на соответствующую территорию.

В материале Al Jazeera приводились слова представителя пресс-службы правительства сектора Газа Исмаила Аль-Тавабта. Как он сказал, продукты и товары первой необходимости не поступают в палестинский анклав уже около месяца.