Нетаньяху поговорит с Орбаном о переселении жителей Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует обсудить со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном план переселения жителей сектора Газа. Об этом сообщила газета The Times of Israel (TOI) со ссылкой на источник.

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По данным издания, обсуждение плана произойдет в ходе предстоящей поездки Нетаньяху в Венгрию. Ожидается, что премьер Израиля посетит страну на следующей неделе. При этом, как отметили авторы, глава израильского кабмина хочет получить поддержку Орбана.

«Нетаньяху пытается выстроить коалицию из максимально возможного числа стран в поддержку плана [президента США Дональда] Трампа для Газы», — сказал источник.

В феврале телеканал N12 сообщил, что администрация президента США рассматривает возможность переселить жителей сектора Газа в сомалийские штаты Пунтленд и Сомалиленд, а также в Марокко. По информации журналистов, страны нуждаются в американской поддержке. Из-за этого их будет легче убедить согласиться на поддержку инициативы Трампа, отметили авторы.