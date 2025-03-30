В Канаде 390 тысяч потребителей остались без света из-за ледяного шторма

В Канаде около 390 тыс. потребителей остались без электроснабжения из-за ледяного шторма.

Об этом сообщает CBC.

«По данным энергетической компании Hydro One, около 390 тыс. потребителей остались без электричества после того, как в выходные в некоторых районах Онтарио прошёл ледяной шторм», — говорится в материале.

Сообщается о падении деревьев на дороги и линии электропередачи.

Власти призывают местных жителей по возможности избегать поездок.

Ранее на юго-востоке Мексики произошло массовое отключение электричества.