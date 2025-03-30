CBC: в Канаде 390 тысяч потребителей остались без света из-за ледяного шторма
В Канаде около 390 тыс. потребителей остались без электроснабжения из-за ледяного шторма.
Об этом сообщает CBC.
«По данным энергетической компании Hydro One, около 390 тыс. потребителей остались без электричества после того, как в выходные в некоторых районах Онтарио прошёл ледяной шторм», — говорится в материале.
Сообщается о падении деревьев на дороги и линии электропередачи.
Власти призывают местных жителей по возможности избегать поездок.
Ранее на юго-востоке Мексики произошло массовое отключение электричества.