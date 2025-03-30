В Гагаузии прошли массовые народные сходы в поддержку Гуцул

В сёлах Дезгинжа и Буджак прошли массовые народные сходы в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул.

Об этом сообщает исполком региона.

«Местные власти, общественность, простые сельчане — все как один заявили: арест главы автономии — это не правосудие, а политическая провокация, направленная на уничтожение основ Гагаузской автономии», — говорится в сообщении.

Митинг в поддержку Евгении Гуцул прошёл также у посольства Молдавии в Москве.

29 марта Гуцул назвала свой арест попыткой молдавских властей растоптать волю гагаузского народа. Она также призвала соратников продолжить борьбу за права автономии.

Суд в Молдавии арестовал Гуцул на 20 суток. Её обвиняют по четырём статьям, связанным с якобы нелегальным финансированием избирательной кампании в 2023 году.