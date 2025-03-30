Стало известно, сколько Зеленский и его семья заработали в 2024 году

Российская Газета

Владимир Зеленский и члены его семьи заработали за 2024 год более 15 миллионов гривен, что составляет около 31 миллиона рублей. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на опубликованную декларацию.

Стало известно, сколько Зеленский и его семья заработали в 2024 году
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Большую часть средств - свыше восьми миллионов гривен - Зеленские заработали в результате погашения облигаций внутреннего государственного займа.

Еще семь миллионов они получили от сдачи недвижимости в аренду, банковских процентов от вкладов и иных доходов.

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Отмечается также, что "значительных изменений" в активах и транспортных средствах семьи Зеленских не зафиксировано.