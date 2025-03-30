Стало известно, сколько Зеленский и его семья заработали в 2024 году

Владимир Зеленский и члены его семьи заработали за 2024 год более 15 миллионов гривен, что составляет около 31 миллиона рублей. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на опубликованную декларацию.

Большую часть средств - свыше восьми миллионов гривен - Зеленские заработали в результате погашения облигаций внутреннего государственного займа.

Еще семь миллионов они получили от сдачи недвижимости в аренду, банковских процентов от вкладов и иных доходов.

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Отмечается также, что "значительных изменений" в активах и транспортных средствах семьи Зеленских не зафиксировано.