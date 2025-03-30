Новый премьер Гренландии высказался о претензиях Трампа
Новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен категорически отверг возможность присоединения острова к Соединенным Штатам. Об этом он заявил в социальных сетях.
«Трамп заявил, что США «получат Гренландию». Позвольте мне прояснить: США ее не получат. Мы не принадлежим другим. Мы сами решаем свое будущее», - написал Нильсен.
Он призвал гренландцев не бояться высказываний Трампа, а реагировать на них с достоинством, спокойствием и единством.
Трамп сообщил, что Гренландия будет американской, 100 процентов
Заявление Нильсена последовало за словами президента США, который выразил «стопроцентную» уверенность в успехе своей инициативы по приобретению Гренландии.