Новый премьер Гренландии высказался о претензиях Трампа

Новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен категорически отверг возможность присоединения острова к Соединенным Штатам. Об этом он заявил в социальных сетях.

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«Трамп заявил, что США «получат Гренландию». Позвольте мне прояснить: США ее не получат. Мы не принадлежим другим. Мы сами решаем свое будущее», - написал Нильсен.

Он призвал гренландцев не бояться высказываний Трампа, а реагировать на них с достоинством, спокойствием и единством.

Трамп сообщил, что Гренландия будет американской, 100 процентов

Заявление Нильсена последовало за словами президента США, который выразил «стопроцентную» уверенность в успехе своей инициативы по приобретению Гренландии.