Трамп не исключил возможности баллотироваться на третий президентский срок

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности баллотироваться на третий срок, что запрещено 22-й поправкой к Конституции США. В эксклюзивном интервью NBC News он заявил, что для этого существуют способы, добавив, что "не шутит".

"Многие люди хотят, чтобы я это сделал", - сказал Трамп в воскресном утреннем телефонном разговоре с телеканалом, имея в виду своих союзников и ссылаясь на опросы общественного мнения. "Я говорю им, что нам предстоит пройти долгий путь. Вы знаете, это очень рано для нынешней администрации", - добавил президент США. Его также спросили о возможном сценарии, при котором вице-президент Джей Ди Вэнс будет баллотироваться в президенты, а затем передаст эти полномочия Трампу. Последний ответил, что "это только один" из методов. "Но есть и другие", - добавил Трамп. Когда его попросили "рассказать о другом методе", Трамп просто ответил: "нет".

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Внесение поправок в конституцию США, отменяющих президентское ограничение в два срока, является чрезвычайно сложным с юридической точки зрения. Для этого требуется получить либо две трети голосов в конгрессе, либо иметь поддержку двух третей американских штатов, согласившихся созвать так называемый конституционный конвент для предложения по внесению изменений в Основной закон. При этом любой из этих вариантов потребует ратификации тремя четвертями штатов.

Трамп ранее высказывался о выдвижении своей кандидатуры на третий срок, хотя многие в США восприняли эти комментарии как шутку или то, что президент троллит своих критиков. Между тем член палаты представителей конгресса США Энди Оглс разработал резолюцию, призывающую к продлению срока президентских полномочий. Это, по мнению законодателя, позволило бы Трампу баллотироваться на еще один срок. Со своей стороны его давний союзник и республиканский стратег Стив Бэннон ранее заявил в интервью News Nation, что, по его мнению, Трамп "будет баллотироваться и снова победит в 2028 году".