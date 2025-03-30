Шольц рассказал, каким будет ответ ЕС на пошлины США

Олаф Шольц заявил о готовности ЕС отреагировать единым фронтом на пошлины США
Исполняющий обязанности канцлера Германии отметил, что Европа хочет сотрудничать с Соединёнными Штатами.
По его словам, торговые войны наносят ущерб всем сторонам.
«Если США не оставят нам выбора, как, например, в случае с пошлинами на сталь и алюминий, мы, как ЕС, отреагируем как единое целое», — сказал Шольц, выступая на открытии Ганноверской промышленной выставки.
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10 февраля Дональд Трамп распорядился ввести таможенные пошлины в размере 25% на весь импорт стали и алюминия.