Шольц рассказал, каким будет ответ ЕС на пошлины США

Исполняющий обязанности канцлера Германии отметил, что Европа хочет сотрудничать с Соединёнными Штатами.

По его словам, торговые войны наносят ущерб всем сторонам.

«Если США не оставят нам выбора, как, например, в случае с пошлинами на сталь и алюминий, мы, как ЕС, отреагируем как единое целое», — сказал Шольц, выступая на открытии Ганноверской промышленной выставки.

WSJ: новые пошлины США могут коснуться России

10 февраля Дональд Трамп распорядился ввести таможенные пошлины в размере 25% на весь импорт стали и алюминия.