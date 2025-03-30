Оппозиция предложила проводить митинги по всей Турции

В Турции не утихают протесты из-за задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Турецкая оппозиция предложила сделать демонстрации регулярными и проводить их по установленному графику, сообщает «Коммерсант».

Лидер Республиканской народной партии (РНП) Озгюр Озель заявил, что намерен собрать более 28 млн подписей за освобождение Экрема Имамоглу и досрочные выборы. Сбор начнется сегодня, 30 марта.

Оппозиция также решила перенести протесты на окраины Стамбула и в провинции, чтобы избежать большого количества арестов. Они будут регулярными. Каждую среду РНП будет собирать людей в одном из районов Стамбула, а каждую субботу — в одной из турецких провинций.

Накануне такая акция прошла в стамбульском районе Малтепе. Озель заявил, что там собрались 2,2 млн человек. При этом полиция оценила количество манифестантов в 150 тысяч.